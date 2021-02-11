上半年罪案按年少4.6%　警：主因行劫爆竊大減　網上情緣騙案毒品案升 (21:52)

警方表示，整體罪案下跌主要是因行劫案大幅減少六成、爆竊案減少三成，其他罪行類別包括縱火、傷人及嚴重毆打、刑事毁壞案亦減少一成至四成不等。

然而，詐騙、性罪行、勒索、刑事恐嚇，以及警方主動打擊的罪行包括嚴重毒品、嚴重賭博及有組織賣淫罪行則錄得升幅。其中詐騙案由8129宗增至8699宗，升幅主要來自網上情緣騙案，損失金額超過2.88億元，較去年同期上升1.6倍。警方表示，事主通常經過一段長時間才發現受騙，致損失較大。嚴重毒品罪行則增至756宗，按年升67.6%。

性罪行方面，強姦案有34宗，升幅為36%，警方破案率為97%。非禮案有483宗，較去年同期升69%，破案率為78%。此外，事主在網上認識疑犯後被性侵犯，包括強姦及非禮的案件有20宗，增加近67%。

警累計拘117人涉違《港區國安法》 64人遭檢控

至於《港區國安法》的執法，警方表示，截至今年6月30日，一共拘捕117人，涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國勢力、以金錢或者其他財物資助他人分裂國家，部分人亦涉嫌發表煽動文字、欺詐、洗黑錢等被捕，當中64人已被檢控。