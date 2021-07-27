越野賽選手疑行錯路失蹤後喪命　賽事協辦員作供：涉事位置無人指路 (20:35)

事主為郭遠雄（終年32歲），家屬一方沒律師代表。事主長姊郭心悅供稱，任職文員的胞弟常做運動、身體狀況良好。

事主女友趙慧儀供稱，前年9月8日與事主相約中午12時半在終點見面，惟至1時許仍未見他出現，一同出發的3名朋友則相繼抵達，其後發現事主沒隨身帶手機，遂向主辦方查詢，查到事主於早上10時37分經過九肚山頂的檢查站，工作人員稱同事回來時會沿途搜索，並了解事主有否送院。惟賽事完結後未見事主蹤影，趙慧儀便於下午4時51分報警。她從參賽者口中得悉，有人於九肚山落山途中一分岔路口行錯路，當時沒人員指路。

賽事協辦員譚圳烽供稱，事主參加23.1公里賽事的起點及終點均為城門水塘水壩，路線途經草山、九肚山、桂地新村及針山，事主上屆亦有參賽並取佳績。主辦方在沿路每隔200至300米掛上橙帶標示路線，及安排人員於容易行錯的分岔路口指路。

譚圳烽續稱，九肚山落山途經的桂地新村有分岔位，該處有橙帶標示正確路線，但如錯誤轉右行向民居，沿路會見到一條比主辦方所設長度較短的橙帶，參賽者或會誤以為是正確路線，但理應發現有所不同。聆訊明（28日）續。

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