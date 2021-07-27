補習教師認管爆炸品還押下月判刑　官：一旦引爆會造成嚴重傷亡 (20:00)

辯方求情時稱，被告還押期間已深切反省，他撰寫的求情信稱自己鹵莽愚蠢，為自己的行為致歉。被告甫進入囚室，多名旁聽者高呼「Leo頂住撐住、唔好喊！」

案情指稱，被告黃棨騫（22歲）與兩人於去年1月14日離開利民大廈後被警方截查，被告形迹可疑，警方搜身時搜獲3條鎖匙及一部電話，並使用其中一條鎖匙進入該大廈的劏房搜查，發現懷疑草本形態大麻、懷疑喉管炸彈、大量火柴及火柴頭、示威者常用的物品、頭盔、面罩等。警方亦檢獲木炭、一罐丙酮、一樽酒精及含有辣椒粉的攪拌機，部分為易燃有機溶劑。被告被捕後保持緘默。

警方在同日晚上疏散大廈居民引爆炸彈。從引爆喉管炸彈檢獲的固體樣本，驗出約3.3克混合物，含有氯酸鉀、硫及木炭，在引爆炸彈的繩段亦發現該批化學物質。