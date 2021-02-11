唐英傑案｜官稱辯方不爭議「光時」有分裂國家意思　裁被告圖吸引公眾注意其政治主張 (17:45)

針對恐怖活動罪，法官在判辭指出，須考慮被告行為是否等同針對人使用嚴重暴力及危險活動，本案無爭議的是被告沒有在警方防線前停下，並在警員身邊駛過，導致警員需發射胡椒球彈，情況危險。即使假設被告在撞到警員前的車速只有20公里，速度仍然不安全。

對於辯方強調恐怖分子不會在交通燈前停下和攜有急救用品，法庭認為辯方無視整體發生的事，又指出恐怖分子不存在標準的行為守則，總結被告蓄意把電單車撞向警員，符合「針對人使用嚴重暴力」的定義。

就「嚴重危害公眾安全」的控罪元素，法庭認為「危害」一詞不一定限於身體傷害，被告公然挑戰警方及法律的行為，會令其他守法的市民為之恐懼，以為一個安全及和平的社會會因此被破壞，由此可見已對社會造成嚴重危害。

法官：口號亦等於一個政治主張

至於被告行為是否構成威嚇公眾以圖實現政治主張，法官認為辯方專家不爭議口號帶有分裂國家意思，可以肯定被告意圖吸引公眾注意其政治主張，即將香港從中國分裂出去。法官更強調，即使採納辯方對口號的解讀，即「恢復失去的東西，渴望重大改變」，口號亦等於一個政治主張，總結被告為實現政治主張，而威嚇不支持該政治主張的公眾，壓倒反對主張的聲音。

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