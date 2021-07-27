大埔公路九巴19死車禍　涉事車長就終身停牌令上訴被駁回 (14:01)

上訴人陳浩明，無律師代表。他庭上自行陳辭稱，認為原審法官在判處監禁刑期和停牌令，沒有就其精神狀況作一致的判刑，判處監禁刑期時，法官認為其精神沒有問題，但判決停牌令則稱精神有問題，出現不一致的判決。陳浩明稱精神報告顯示他沒有精神問題，是因為錯判路面情況，以不適當速度駕駛巴士，並非向曾責罵他的乘客報復。

上訴庭副庭長麥機智聽畢控辯雙方陳辭，認為上訴人作為車長有責任照顧乘客，但他違反責任，駕駛巴士時加速下斜，轉彎沒有減速，且沒有使用煞車掣，並長時間恐嚇車上乘客。即使上訴人非刻意促成事故，但其嚴重疏忽行為是可預視，最終駁回其申請，並認同原訟法官的裁斷理據，稱沒有理據爭辯14年監禁是明顯過重，或出現原則性錯誤，又指出終身停牌是考慮被告的罪責，而且公眾不想同類事件會再次發生，以免被告對其他道路使用者構成風險。