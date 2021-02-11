唐英傑案｜首宗國安法案件　唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪罪成【短片．附書面裁決連結】 (15:08)

唐英傑今午穿深藍色西裝上庭，得悉裁決時神情平靜，離開被告欄時向親友揮手示意。有女性友人大喊：「撐住！愛你啊！」有辯方律師在裁決後到羈留室探望唐英傑，律師表示將待判刑後才決定會否上訴。

現年24歲的被告唐英傑，去年7月1日涉駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車衝向警員。控方指稱，被告以巡遊的方式展示旗幟，煽動他人分裂國家；另以電單車撞向警員，為實現政治主張而嚴重危害社會安全，構成對中央政府的脅迫。

本案爭議重點在於「光時」口號是否具有主張香港獨立、分離國家的意思。控方專家從歷史角度分析，考慮「光時」口號原創者梁天琦的競選演說、前年7．21中聯辦示威及反修例示威的情況，認為口號帶有將香港從中國分裂出去的目的。政治學及傳播學背景的辯方專家則強調，「光時」口號意思充滿歧義，不同人有不同解讀，不必然有推翻政權之意，認為控方專家說法缺乏實證支持。

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