唐英傑案｜唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動等3罪　今午裁決 (12:39)

《港區國安法》首案，被告唐英傑被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及作為交替控罪的危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪共3罪，案件經過15日在高院不設陪審團的審訊，今日（27日）下午3時將由3名指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信作出裁定。
現年24歲的被告唐英傑，去年7月1日涉駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車衝向警員。控方指稱，被告以巡遊的方式展示旗幟，煽動他人分裂國家；另以電單車撞向警員，為實現政治主張而嚴重危害社會安全，構成對中央政府的脅迫。
本案爭議重點在於「光時」口號是否具有主張香港獨立、分離國家的意思。控方專家從歷史角度分析，考慮「光時」口號原創者梁天琦的競選演說、前年7．21中聯辦示威及反修例示威的情況，認為口號帶有將香港從中國分裂出去的目的。政治學及傳播學背景的辯方專家則強調，「光時」口號意思充滿歧義，不同人有不同解讀，不必然有推翻政權之意，認為控方專家說法缺乏實證支持。
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