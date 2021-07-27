記協：直播拍到刺警案女記者遭國安搜屋、扣旅遊證件 (09:06)

被國安處帶走的女記者於今日（27日）清晨近5時半離開柴灣警署，由記協主席陳朗昇陪同登上私家車離開，沒有回應記者提問。

陳朗昇表示，該女記者於朋友家中暫住，昨晚被國安處登門帶走到她的寓所搜查後，今日凌晨1時半被帶到柴灣警署，由國安處人員轉述該記者稱毋須律師陪同。

陳朗昇稱，該女記者於刺警案發生後翌日，亦曾被商業罪案調查科邀請助查，當時她情緒激動，需由記協律師陪同錄口供，警方當時承諾日後若需要再聯絡該記者，會透過律師聯絡及通知記協，惟警方未有兌現承諾；記協亦對「毋須律師」一說法感奇怪，與警方多番斡旋後，記協的代表律師終能進入警署陪同女記者錄口供。

據陳朗昇了解，該名女記者當日的直播片段屬唯一拍到整個事發經過的片段，目前仍然屬「協助調查」，但她的旅遊證件、手機及電腦等已被國安處收走，對警方做法不解，促警方盡快交代她於案中的身分角色，不應限制其人身自由。

翻查資料，《大公報》曾撰文形容該女記者直擊刺警過程是「未卜先知」和「離奇巧合」，質疑記者與刺警兇徒有關，以及引述留言稱有人「借直播煽動」。