警拘80人涉黑社會高層及骨幹　相信已瓦解西九龍一黑社會分支 (23:43)

O記探員經深入調查及情報分析後，於前日凌晨展開代號「極風」的反三合會罪案行動，打擊一個活躍於西九龍的黑社會組織。行動中，警員突擊搜查全港多個地點，拘捕76名男子及4名女子，年齡介乎15至62歲，部分人懷疑有黑社會背景，相信當中包括黑社會社團的高層及骨幹成員。被捕者涉及的罪行包括 「以三合會社團成員身分行事」、「自稱三合會社團成員」、「煽惑、誘使、邀請他人成為三合會成員」、「傷人」、「販運毒品」、「藏有攻擊性武器」、「串謀刑事恐嚇」等。

另外，警員於尖沙嘴區搗破一個懷疑毒品儲存倉庫，檢獲超過700克懷疑霹靂可卡因，市值約80萬元，並於倉庫內拘捕一名46歲男子及一名52歲女子，涉嫌「販運毒品」。該名46歲姓郭男子暫被控兩項「販運危險藥物」罪，將於下月20日上午於西九龍裁判法院提訊。

警員同日於葵涌區搗破一個懷疑未完稅香煙儲存倉庫，檢獲約27.6萬支未完稅香煙，市值約港幣77萬元，並於倉庫內拘捕一名23歲男子，涉嫌「管有未完稅香煙」。警方相信該兩個倉庫由三合會操控，藉此非法賺取收入。