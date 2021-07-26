父涉姦女脫罪　事主疑遭教唆改口供　庭上認罵姑母披露對話予辯方律師 (17:28)

5名被告為X的父親、母親、祖母、叔叔及祖父。代表X父的大律師謝英權甫開庭時表示，證人作供期間不得與他人討論案件，惟X上周六（24日）致電姑母，質問對方為何將兩人的WhatsApp對話披露予本案辯方律師。X承認致電和責罵姑母，但表示「佢（姑母）將對我不利嘅嘢交畀律師，我真係崩潰。我一個人對住5個律師，點解佢要叉隻腳埋嚟？」

辯方指出，X就強姦案作供時，自願表示她將染有精液的紙巾抹在身上。X在庭上否認自願作供，表示涉案親屬要求她順從律師的意思，她才「夾硬」編造故事。

X父於2019年初裁定強姦等罪不成立，X憶述，她同年3月出現幻聽和失眠，被診斷有精神問題，上周六亦在急症室留院治療。X透露，自從她在母親陪同下報警舉報父親，父親的家人就不斷指罵和責怪母親。聆訊明（27日）續。

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