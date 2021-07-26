商人與休班警涉經營管理非法賭場受審　商人稱遭警恐嚇反對會面紀錄呈堂 (14:15)

首被告、商人陳偉麒（47歲）被控於去年5月4日在屯門建泰街恆威工業中心一單位營辦賭場；次被告、休班警潘藝志（52歲）則被控協助管理賭場。

辯方反對將陳偉麒的會面紀錄呈堂，稱警方沒向陳偉麒宣布拘捕，查問前亦沒有作警誡。警長3993曾拉扯及恐嚇他「你喺咪陳偉麒？我知你係邊個啦」、「你喺屯門搵食，你都唔想咁麻煩」，另女警24869在他提出要找律師時稱「返到差館先啦」。

時任屯門區特別職務隊案件主管、督察廖敏盈供稱，小隊去年4月11日接報稱，有人於涉案工業中心15樓名為「精準」的單位進行賭博，同月24日派員到場觀察，發現15樓一單位外有「精準」二字及裝有閉路電視，隊員在門外聽到疑似麻將及牌九的撞擊聲，基於合理懷疑單位為非法賭博場所，她3日後向上司申請授權書到場執法。

廖敏盈續稱，5月4日晚上11時與6名隊員到涉案工業中心15樓梯間埋伏，不久後看見有人從目標單位步出，警員17378上前表明身分，惟一男子立刻把門關上，最終由警長3993成功開門。廖敏盈形容，單位約有2000呎，內有3間麻將房，大廳有3張桌球枱，當時人數很多，她向在場的人出示委任證及授權書，經初步調查後宣布拘捕。聆訊午續。