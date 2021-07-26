認非法集結襲警等三罪　前區議員文念志及一議員助理各判囚3個月 (13:51)

案中被告為大埔區議員姚鈞豪（22歲）、早前辭職的前大埔區議員連桷璋（31歲）、文念志（29歲），以及議員助理蘇揚浚（22歲）和攝影師蔡健瑜（36歲）。5人共同被控於去年3月8日，在大埔超級城B及C區一帶非法集結，蘇揚浚和文念志另被控無牌管有無線電對講機及襲擊警員尹寶褀，姚鈞豪另被控無牌管有無線電對講機。

5人早前提堂時否認所有控罪，姚鈞豪、蘇揚浚、文念志今日則承認無牌管有無線電對講機，而蘇揚浚、文念志承認全部3項控罪。辯方求情稱，文念志服務社區多年，犯案是因一時衝動鹵莽；蘇揚浚熱心公益，品性善良，犯案出於衝動。而集結僅涉7至8人，歷時亦不長。

裁判官蘇文隆判刑時同意，案中集結對公共秩序影響微，而以電筒襲警未令警員造成任何傷勢，考慮兩名被告認罪，判非法集結囚3個月，管有無線電對講機罰款1500元，襲警囚3星期，刑期同期執行。審訊明（27日）續，其餘被告按原定條件保釋。