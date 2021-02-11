12港人案｜黃臨福認縱火妨礙司法公正判入教導所　案情披露潛逃計劃詳情 (13:03)

控方案情指出，案發時共謀透過Telegram通訊，包括黃臨福在內的9名被告、喬映瑜、鄧棨然與「表哥」、「廢中」、「Benz姐姐」及「恩典」等人，多次親身會面商討潛逃計劃，最終決定由鄧棨然購買一艘船供他們潛逃之用。

眾人各有分工，包括指揮協調、資助潛逃計劃的費用、駕車接載各人、在出逃前提供藏匿的「安全屋」等。12人於去年8月23日早上從布袋澳出發，由鄧棨然駕駛快艇逃離香港，最終被中國執法機關截查拘捕。

黃臨福去年12月30日回港被捕，他警誡下承認自去年3月起，已謀求由香港逃往台灣，他在Instagram搜尋潛逃台灣的資訊，後來在別名「台灣手足」介紹下認識「奀仔」及「幫緊你幫緊你幫緊你」，並在兩人介紹下認識喬映瑜，3人連同其他金主為他清付15萬元的「潛逃費」。

黃臨福獲告知抵台後陸委會將提供庇護

黃臨福又透露，「奀仔」叫他帶同法庭文件，接應的台灣陸委會人員知道他是示威者，會向他提供庇護，一個叫「火仔」的人亦會在台灣接應他。案發當日他在喬映瑜指示下把物資搬上快艇，喬映瑜亦告訴他和接應陸委會官員聯絡的暗號。

姚官判刑指出，被告直接將汽油彈擲向警署，藐視法律，行為極不負責任；至於妨礙司法公正罪，姚官稱若被告成功潛逃台灣，將難以遣返回港受審，有損司法公義和公眾利益，他認為兩案合共可判處6年以上的監禁，不過考慮到被告已在內地和香港羈押一年，並與警方充分合作，詳細披露案情，判他入教導所。

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