戴耀廷等3人涉在報章刊選舉廣告　被廉署起訴違選舉條例周五提堂 (12:00)

3名被告戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）及石守正（50歲），同被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23（1）條。

控罪指出，戴耀廷、葉劍青及石守正，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在2016年9月4日舉行的2016年立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟）招致選舉開支共逾25.3萬元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

戴耀廷在該選舉前曾分別透過電台節目、記者會及社交媒體向選民介紹一項投票計劃，目標是透過招募選民根據該計劃提供的建議投票予某些候選人，以達致過半數當選議員均來自某特定群組。宣傳該計劃及其目標的廣告，分別在2016年8月9日、9月2日及4日刊登於《明報》及《蘋果日報》。

廉署指出，雞蛋同盟就該3個刊登於《明報》的廣告支付了133,540萬元，另外3個刊登於《蘋果日報》的廣告支付了12萬元。葉劍青及石守正為雞蛋同盟董事及該公司銀行帳戶的授權簽署人。

《選舉（舞弊及非法行為）條例》第23（1）條訂明，任何人如非候選人亦非候選人的選舉開支代理人，而在選舉中或在與選舉有關連的情況下招致選舉開支，即屬非法行為。任何為促使或阻礙某候選人或某些候選人當選而招致的開支，均被視作選舉開支。