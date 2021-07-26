天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:45)

下午4時，強烈熱帶風暴煙花集結在上海之西南偏西約70公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過華東內陸並逐漸減弱。

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫32.4度，相對濕度69%，紫外線指數為9，屬於甚高。本港地區今日（26日）下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區亦有驟雨及雷暴，今晚大致多雲，吹輕微至和緩西南風。

強烈熱帶風暴煙花已在浙江北部沿岸登陸。中午12時，煙花集結在上海之西南偏南約60公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過華東內陸並逐漸減弱。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫29度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。廣東風勢輕微，同時，驟雨正影響該區。上午5時，颱風煙花集結在上海以南約70公里，預料向西北偏西緩慢移動，移向浙江北部至上海沿岸一帶。天文台預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩西南風。展望明日（27日）仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴。