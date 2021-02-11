伍家朗球衣惹民建聯非議　羽總搵FILA供出賽服 (00:39)

民建聯成員、教聯會副主席穆家駿昨日在facebook出帖文，「強烈譴責」伍家朗日前穿著沒有區旗標誌的運動服出戰，其後立法會議員何俊賢亦出帖文，批評伍家朗「成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？民政局要處理這事」。

據了解，港府高層昨日意識到事態嚴重，不想政治事件干擾運動員比賽，昨日介入向羽總跟進，稱港府事前不知悉運動員比賽球衣安排，並要求檢視情況，會支援配合運動員作賽。同時，港府亦向建制派「做工作」，避免事件在建制圈子發酵。有港府高層稱，了解事件後，伍家朗的球衣背面有清晰印着中國香港，符合要求，當日伍家朗出賽，因對手穿淺色衫，故伍家朗需要穿深色衫。

羽總昨日深夜發聲明表示，伍家朗因未能與贊助商YONEX續約，故改穿自己的球衣，羽總昨日即時向香港代表團贊助商FILA要求，為伍家朗提供出賽球衣，以應付之後的賽事。羽總續表示，會幫助伍家朗在下場賽事穿上有區旗的球衣。

穆家駿昨日無刪改舊帖文，而穆家駿facebook昨日遭網民洗版式留言，至晚上已有約2.5萬人留言，大多是批評他「批鬥」香港運動員，要求他道歉。有網民呼籲向教育局投訴穆家駿，稱他發表不實言論挑動仇恨，要求教育局一視同仁，取消穆家駿的教師資格。

穆家駿深夜再出帖文稱「終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件真相了」，預祝伍家朗取得佳績，「對得起球衣上的洋紫荊」。不過，網民狙擊並要求穆家駿為事件道歉。有網民更批評政府及港協，未有做好支援運動員服飾等事項。

民主黨主席羅健熙在網上回應稱，建制派「用盡方法去滿足自己嘅政治正確，借抽呢啲水去意圖上位」，批評建制派口說支持香港運動員，「嗰種偽善真係聽見都不由自主地反反白眼」。

民建聯張國鈞及部分成員，昨晚冀為事件降溫，張國鈞稱「我們得悉，特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題」，該黨敦促體育總會盡快跟港協暨奧委員會協調，解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽，「我們將一如既往，全力支持香港運動員爭取佳績，為香港爭光」。

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