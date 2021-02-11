海關破3毒品案檢逾2.3億元海洛英冰毒等　工廈檢混入可卡因「瑪卡粉」 (13:58)

海關毒品調查科於7月12日在火炭一個工業大廈搗破一個大型毒品儲存中心，在一個貨倉檢獲172箱包括「瑪卡粉」、「蛋黃果粉」及「奇亞籽」的健康食品，其中部分瑪卡粉及蛋黃果粉混有72公斤懷疑可卡因，市值約8500萬元。海關稱檢獲的健康食品在本港市面並無出售，但發現秘魯有極為相似的品牌，不排除有人模仿該品牌掩飾毒品。

毒品調查第一組指揮官陳紹裘形容販毒集團「不惜工本、極盡心思」地掩飾毒品，整批貨物涉超過6000樽健康食品，當中僅180樽瑪卡粉及蛋黃果粉混有懷疑可卡因。由於今次檢獲的可卡因混入瑪卡粉內，所以需要提煉，混合化學品再進行離心分離，才能抽取出可卡因。

海關機場科因應寄貨地地區風險及提單上收貨地址與真實不符，7月20日揀選146箱由墨西哥運往本港、報稱為1500公斤牛油果油的貨物作詳細檢查。

海關檢查分成5層疊起的紙箱，搬開頂層後發現部分紙箱顏色不同，進一步調查後，發現其中48箱內的牛油果油樽蓋曾被扭開，在強光下發現底部有沉澱物，遂以X光及離子分析器再作詳細檢查，最後點算後相信146箱、逾800支牛油果油當中，有48箱、合共288支牛油果油內藏145公斤懷疑液態冰毒。

7月22日，海關港口及海域科根據風險指標揀選一箱由泰國運港、報稱為零食的貨品，當中有12箱「即食米粉」，但打開包裝後，發現包內附設的「調味粉」全部實為懷疑海洛英，共重61公斤。海關調查時，發現收貨公司以多層物流作掩飾，最後追查到實際位於葵涌的收貨公司，在該區一個工廈單位拘捕包括收貨公司東主在內的兩男一女，3人被捕時正在收貨及搬貨，海關在該單位同時檢獲毒品包裝工具。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，新型冠狀病毒疫情下客運及邊境管制受影響，較難以「闖關」方式運毒，故有販毒集團「孤注一擲」將大批貨物運往本港，認為整體毒品數量未有明顯增加，不認為香港變成毒品轉口中心。他又表示，海關估計案中的「即食米粉」及「健康食品」用作供應本地市場，「牛油果油」的目標流向則仍在調查中。