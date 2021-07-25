「世襲」經營非法代客泊車　警拘8人涉串謀盜竊 (13:36)

油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德謙表示，油尖警區刑事部於本月成立特遣隊，專責調查「八文樓」一帶的非法代客泊車活動，發現上址的公共咪表停車位被兩個非法代客泊車集團長期霸佔，兩集團分別經營10年及30年，並以「世襲」形式經營。

警方在調查中首次發現，區內地產經紀替客人搵樓期間，會轉介客人使用非法代客泊車服務。犯罪集團向車主收取2700至2800元月費後，會將相關車輛泊入由集團所長期霸佔的車位，除非遇到執法人員，否則不會為客人入表。警方估計，兩集團每月收入共約30萬元。

警方經過深入調查，以及派喬裝警員藉地產經紀接近不法分子後，成功鎖定兩集團所有成員身分。警方於昨午展開拘捕行動，共拘捕6男2女涉嫌串謀盜竊，年齡介乎19至66歲，相信有黑社會背景。行動中亦檢獲58條車匙、約4.2萬元現金及30張用作代客繳付咪表費用的八達通。

另外，警方在行動中向66輛違反交通規例車輛發出定額罰款通知書，以及拖走6輛車。莊德謙稱，油尖警區會持續進行「融號者」行動，希望取締區內非法代客泊車活動。