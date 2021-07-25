天氣｜烏蛟騰雨量錄逾40毫米　天文台料明日有驟雨雷暴 (19:45)

【16:45】天文台特別天氣提示：現時影響新界東北部的雷雨區有機會在未來一兩小時影響本港其他地區，市民應提高警惕。

本港多處地區下午氣溫上升至33度或以上。高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港地區今晚及明日天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大。最低氣溫約28度，明日部分時間有陽光，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。

下午4時，颱風煙花集結在上海之東南偏南約120公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向浙江北部至上海沿岸一帶。

【10:15】早上9時50分，天文台錄得氣溫29.4度，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。天文台預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下午天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴。最高氣溫33度。吹輕微至和緩偏西風。

受颱風煙花的外圍下沉氣流影響，廣東東部普遍晴朗。上午10時，煙花集結在上海之東南約210公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向浙江北部至上海沿岸一帶。

（天文台）

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