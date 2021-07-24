袁嘉蔚鄒幸彤被罰囚水飯房　邵家臻批懲教署「最嚴格標準針對政治犯」 (20:15)

袁嘉蔚的facebook專頁今午（24日）更新，發帖人稱袁嘉蔚恢復還押身分並返回原先所屬的囚室，有相熟囚友與她擁抱以示歡迎回歸，惟及後被懲教人員處分，理由為與其他囚犯有身體接觸。該帖表示，袁嘉蔚隨即要求懲教人員指出《監獄規則》哪款條文禁止在囚者有身體接觸，職員稱稍後補充，惟至今未交代。

發帖人指出，翻查《監獄規則》並無提出「與其他囚犯有身體接觸」屬違反紀律的行為，而且在囚者日常參與工作及體育活動等，少不免有肢體接觸，批評管方的處罰完全是荒謬及有違常理。帖文稱，袁嘉蔚需被隔離囚禁至月底，這段期間所有福利被剝奪，包括不能「食私飯」，不可收取信件、報紙，甚至不能閱讀。

本報向懲教署查詢，《監獄規則》未見條文列明禁止囚友之間有身體接觸，有關懲處是按什麼法律或規則作出。懲教署表示，不就個別個案作出評論，並表示任何在囚者如作出違紀行為，院所管方會根據法例，採取紀律檢控及作適當懲處，絕不姑息，若不服紀律聆訊的判決，可按既定機制提出上訴。

此外，邵家臻透露現還押在大欖女懲教所的鄒幸彤，亦因與囚友分享郵票，被罰囚水飯房3天。對於袁嘉蔚及鄒幸彤被罰，他說懲教署有許多規則，惟大部分都不會嚴格執行，「經常有走棧位」，又形容囚友之間分享物品、擁抱是「司空見慣」，批評署方針對政治犯而採取最嚴格標準。

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