劉家棟刑滿出獄　憂被註銷社工註冊 (20:09)

劉家棟早上9時許刑滿出獄，他上載個人照到社交媒體說：「出番嚟，死唔去」。他下午接受本報電話訪問稱，服刑期間發生多宗大事，包括47人案、《蘋果日報》停刊、七一刺警案等，令他體會到香港轉變得很快，「坐監生活好平淡，這些新聞對我來說好刺激，而當時又未知道香港人如何反應」。

他說，自己剛出獄，未知香港確實「變成點」，但形容感到「很不安，知道一定變得好陌生」。至於個人計劃，他稱目前最關注社工牌照會否被註銷，未有計劃其他，另會多陪伴家人。

翻查資料，勞工及福利局長羅致光5月時曾在立法會上回應議員提問，稱根據社會工作者註冊局的資料，由2018年1月至今年4月，共有7名註冊社工向註冊局呈報就刑事罪行被定罪及判處監禁，暫時沒有涉案者被註銷社工註冊身分。根據註冊社工名單，截至7月21日，劉家棟仍在名單之上，而他的註冊期滿日期為8月。

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