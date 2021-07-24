動漫節｜會展外打蛇餅　梁子超憂排隊者太近易播毒　建議安排網上預約 (18:37)

今午天氣悶熱，至下午2時突然下雨，排隊者十分狼狽。打算到Cosplay同人區拍照玩耍的唐小姐和陳小姐排隊一個多小時才到會展門口，二人拉着行李箱、戴着假髮，又手持大型道具，陳小姐說：「好熱，全塊面都出晒汗，個妝差唔多溶晒。」

廖先生與朋友排隊兩小時，他說曾去過動漫節四、五次，今次排隊最久，「兜咗好多個圈，往年比較順暢，唔知今年係咪有特別活動？定疫情？」他又說，隊伍其中一個位置比較侷促，通風差，「見到有幾個人唔舒服走咗，仲有人暈低」。

不過，會場內除了排隊購物的人龍，其他通道人流不算太密集，亦不算侷促。

梁子超認爲，隊伍的人與人距離太近，「呼吸出嚟嘅空氣，口罩未必全部能攔截，咁近稀釋都未必可以好快做到」。他認爲如果要舉辦大型活動，必須建基於香港已經完全沒有本地傳播、做好外防輸入才穩妥安全，「不是靠室內5成人就可以控制」。他認爲主辦方可安排網上預約，控制每小時場內人流及場外人龍。

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