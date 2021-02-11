署理刑檢專員楊美琪轉任大律師　稱律政司「每一單案決定都對得住香港市民」 (13:13)

楊美琪由其實習的「師傅」、資深大律師Anthony Houghton代表動議，申請剔除其律師資格及轉任為大律師，獲上訴庭法官薛偉成批准。薛偉成表示，他與楊美琪在律政司共事多年，對她非常熟悉；又稱現正身處非常複雜的時代，社會的價值和規範不斷受到挑戰，寄語楊美琪要捍衛法治，致力保障人權，面對不公義時發聲。

楊美琪庭後接受記者提問，被問到會否「坐正」刑事檢控專員一職，她表示「呢個唔敢講」，僅強調她會在崗位上盡力。對於政府早前提出修訂《法律執業者條例》，允許非大律師的律政人員可獲考慮委任為資深大律師，楊美琪對此表示支持，認為律政司有很多訟辯經驗豐富的律師，值得擁有頭銜上的肯定。

楊美琪原為副刑事檢控專員（特別職務），負責主理《港區國安法》案件，她早前曾就47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案親自出庭，並在庭上反對全部被告保釋。