新冠肺炎｜增兩宗輸入個案　美抵港患者曾打兩針復必泰　沙特領事染疫女兒危殆 (16:51)

【14:31】衛生防護中心公布，截至今日（24日）凌晨零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，分別為來自阿聯酋及美國的輸入個案。本港累計11,975宗確診個案和一宗疑似個案。另今日有少於5宗初步確診。

今日新增個案中，36歲男患者（個案11975）7月17日乘坐CX746從阿聯酋抵港，在檢疫中心確診，是個案11970的密切接觸者。

另一名26歲女患者（個案11976）於7月20日乘坐CX845從美國抵港，第三日的樣本呈陽性，帶有N501Y變種病毒。她曾於4月26日和5月17日在香港打過復必泰疫苗。

【12:54】消息稱，本港今增兩宗新型冠狀病毒輸入個案。