新冠肺炎｜增兩宗輸入個案　美抵港患者曾打兩針復必泰　沙特領事染疫女兒危殆 (16:51)

【16:51更新】醫管局公布，個案11971病人目前情況危殆。根據資料，該名13歲女病人是沙特阿拉伯領事的女兒，她和11歲胞弟7月16日由沙特阿拉伯抵港後於家居自我隔離，翌日女童發燒，至7月20日公布姊弟初步確診期間，他們到訪過山頂、東涌和太古城8處。女童於7月21日確診，帶有L452R變種病毒，所住的太古城唐宮閣曾經圍封作強制檢測。
【14:31】衛生防護中心公布，截至今日（24日）凌晨零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，分別為來自阿聯酋及美國的輸入個案。本港累計11,975宗確診個案和一宗疑似個案。另今日有少於5宗初步確診。
今日新增個案中，36歲男患者（個案11975）7月17日乘坐CX746從阿聯酋抵港，在檢疫中心確診，是個案11970的密切接觸者。
另一名26歲女患者（個案11976）於7月20日乘坐CX845從美國抵港，第三日的樣本呈陽性，帶有N501Y變種病毒。她曾於4月26日和5月17日在香港打過復必泰疫苗。
【12:54】消息稱，本港今增兩宗新型冠狀病毒輸入個案。
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