天氣｜天文台料明日酷熱有驟雨　早晚局部地區有狂風雷暴 (16:30)

下午4時，煙花集結在上海之東南偏南約480公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向華東沿岸。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在三亞以西約330公里，預料初時向南緩慢移動，稍後轉向偏東方向移動，大致移向海南島。

【13:45】天文台於下午1時25分發出雷暴警告，預料香港有局部地區雷暴。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。吹微風。另外，酷熱天氣警告生效。

【08:05】早上8時，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度94%。

颱風煙花的外圍下沉氣流正影響廣東，但沿岸地區持續有驟雨及雷暴發展。

在上午8時，煙花集結在上海之東南偏南約600公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在河內之東南約210公里，預料向南緩慢移動，橫過北部灣。

預測今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間短暫時間有陽光。最高氣溫約33度。吹輕微至和緩偏西風。

展望未來兩三日天氣酷熱，但有幾陣驟雨。明日稍後局部地區有狂風雷暴。

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