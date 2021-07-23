文員工廈藏易燃液空玻璃樽　意圖毁財產罪成8月判刑 (23:08)

被告陳祖澤（案發時23歲），報稱文員。辯方求情稱，被告案發後感後悔，因案件為家人帶來沉重壓力，希望案件過後重新出發，增值自己及報答家人和社會。辯方強調，單位內沒有製成或半製成的汽油彈，亦無資料顯示被告曾使用涉案物品。

裁判官指出，雖然案中每件物品單獨來看有其合法用途，但房內沒有機械用品，卻有隔熱手套、口罩，以及大量「暴力示威者常見的武裝裝備」，如黑頭盔、手套、護目鏡及皮帶等。裁判官認為，手套可防止手部皮膚接觸化學品，而且對於玻璃樽收藏在假天花內亦感可疑。

裁判官認為，雖沒有證據顯示現場附近有暴力示威活動，但眾所周知當時處於「暴力示威」高峰期，案發前後日子都有「遍地開花」情況，汽油彈被廣泛使用。本案唯一合理推論是被告管有涉案物品的意圖是用作製作汽油彈，讓本人或他人使用，以摧毁或損壞財產。