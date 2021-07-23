急性肝衰竭男嬰奇蹟康復出院　母：熙熙從昏迷到清醒　太不可思議 (21:01)

瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁受訪時說，目前熙熙的肝酵素指數為一百多，肝功能及血凝固指數已回復正常，日後復發機率不大。他解釋，成年人通常是因乙型肝炎引致肝衰竭，熙熙之前的健康狀態一直良好，沒得過肝病，是他能快速修復的原因。他形容，當初熙熙入院「奄奄一息」，後來很神奇地一天天好轉。他指出，目前仍未找到熙熙肝衰竭病發的原因，會循細胞感染方向檢測。

區太感激醫護悉心照顧熙熙，並稱熙熙住院期間，讓她經歷了「天堂與地獄」，看着兒子從昏迷危在旦夕到清醒認得人，覺得一切太不可思議。她說：「熙熙的康復絕對是一個奇蹟，感謝天父，這可能是天意安排，是熙熙的一個磨練。」區太稱，熙熙回家後狀態很好，會自己玩，也恢復食慾，經常開懷大笑，惟目前仍需每周到醫院覆診。

熙熙本月2日因發燒及嘔吐求診，服藥後情況沒好轉，及後到瑪麗醫院求醫，被診斷為急性肝衰竭，送入深切治療部搶救，情況一度危殆。