24民主派涉六四非法集結案　梁耀忠、黎智英擬不認罪 (18:45)

24名民主派及支聯會常委涉去年維園六四未經批准集結案，早前未有答辯意向的12人，包括黎智英、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、尹兆堅、朱凱廸、梁耀忠、張文光、郭永健、麥海華、趙恩來及梁國華，今（23日）在區域法院提堂。黎智英及梁耀忠擬不認罪，將與早前擬不認罪的同案被告，包括李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍等8人，於今年11月1日受審；其餘10名被告擬認罪，連同早前認罪的何秀蘭和楊森，則將於9月9日正式答辯及求情，聆訊以英語進行。