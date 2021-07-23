言語治療師總工會正副主席涉發布煽動刊物　今提堂被拒保釋 (17:00)

案件押後至8月30日再訊，以待警方進一步調查。控罪書提及3本涉案刊物為《羊村守衛者》，《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》。工會主席黎雯齡及副主席楊逸意分別由大律師劉偉聰及梁麗幗代表。兩人保釋被拒後，只有黎雯齡保留8天保釋覆核權利，其覆核將於7月30日進行，楊逸意則放棄有關權利。

被告黎雯齡（25歲）及楊逸意（27歲）均報稱言語治療師。兩人各被控於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港串謀對方及其他人刊印、發布、分發、展示或製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特別行政區政府及香港司法的憎恨或藐視，或激起對上述兩者的離叛，以及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

同樣被捕的工會秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓目前仍被扣留調查。