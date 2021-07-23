動漫節今舉行改網上實名抽籤　Cosplayer須戴外科口罩防疫 (14:16)

動漫節今早尚未開始，會展外已有數百人排隊。當中抽到頭籌的黃先生已去動漫展十多年，他按主辦方要求今早7時許到達，「拎咗頭籌舒服啲」。他心儀初號機人物模型，預計花2萬元。他另對今年展商減少感到有點失望，但認為人流較少可逛得更舒服，「今日啲人去晒屯門啦」。（相關報道：MIRROR、ERROR屯門出席記者會 大批粉絲守候商場封電梯封舖）。

抽不中頭籌但排一般隊頭位的戴先生以一身鬼滅之刃的炭治郎裝扮現身。他說怕因遲到買不到福袋，周三下午6時已開始排隊，特意帶來摺櫈和行李箱，兩天以來用麵包和薯片充飢。他一入場便跑到「木棉花」的攤位買鬼滅之刃及刀劍神域的福袋，內有角色圖案背囊和攬枕。

會場內大部分Cosplayer也遵守規矩戴外科口罩。模仿小魔女DoReMi的Ninus稱一身裝扮花費7000元 ，手上一支「波龍」（魔法棒）價值逾3000元。她說戴口罩固然影響角色扮演，其他人或因而看不到Cosplayer的表情，「但為了防疫都冇辦法」。扮手機遊戲Fate/Grand Order角色尼托的鄭先生則用一塊白布由頭蓋住自己，但仍堅持戴口罩，他稱在服裝內預備小風扇降溫。另一個戴膠口罩的Cosplayer花梨則稱，戴口罩會遮蓋相貌，「剩係得對眼，個樣會冇咁似，大家都想盡量100%貼近角色」，又稱書展亦有不少人戴透明口罩。