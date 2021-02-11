言語治療師總工會5人涉煽動仇恨被捕　熊運信：法庭會客觀按文字或說法定斷有否煽動 (14:23)

對於涉事刊物如何觸犯《刑事罪行條例》第9和10條，資深大律師、行政會議成員湯家驊今在商台節目表示，第9條指出的犯罪意圖，第10條是行為，兩者兼備才能構成罪行，若有一個組織成立時稱要推翻特區政府實行香港獨立，已有煽惑的意圖，若其出書和單張要用此角度考慮是否犯法。

再被問到是否需要證明被捕人引起其他人對政府憎恨，湯家驊稱，如引起市民對法官或司法系統的憎恨屬犯罪，但不須證明真的有另一個人憎恨，有「可能性」已可入罪，警方拘捕時要律政司同意，認為有成功入罪機會才拘捕，即已有表面證供。

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