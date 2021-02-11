言語治療師總工會5人涉煽動仇恨被捕　熊運信：法庭會客觀按文字或說法定斷有否煽動 (14:23)

警務處國家安全處昨（22日）拘捕香港言語治療師總工會5人，指稱他們涉「串謀發布煽動刊物」。執業律師熊運信今日（23日）接受港台訪問，被問《刑事罪行條例》當中第9條所指，引起對香港政府、司法的憎恨，有否標準、該如何評估。他表示，根據條例第10條，沒有一個法定解釋何謂煽動文字或刊物，法庭會根據客觀看法，看文字或說法會否構成煽動；而法律上，第9條規限了什麼是「煽動意圖」，故控方要起訴一個人，要描述出罪行詳情，究竟被告做了什麼。他表示，「煽動意圖」有很多種類，被告要抗辯時，要知道控方指摘他干犯什麼。
對於涉事刊物如何觸犯《刑事罪行條例》第9和10條，資深大律師、行政會議成員湯家驊今在商台節目表示，第9條指出的犯罪意圖，第10條是行為，兩者兼備才能構成罪行，若有一個組織成立時稱要推翻特區政府實行香港獨立，已有煽惑的意圖，若其出書和單張要用此角度考慮是否犯法。
再被問到是否需要證明被捕人引起其他人對政府憎恨，湯家驊稱，如引起市民對法官或司法系統的憎恨屬犯罪，但不須證明真的有另一個人憎恨，有「可能性」已可入罪，警方拘捕時要律政司同意，認為有成功入罪機會才拘捕，即已有表面證供。
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