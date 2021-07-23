天氣｜天文台料明日酷熱有驟雨　空氣污染水平持續較高 (16:50)

受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流影響，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。環保署今早起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，並預測今日稍後時間部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，周末期間空氣污染仍會處於較高水平。

【12:40】受熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流影響，華南地區普遍晴朗。中午12時40分，天文台錄得氣溫32.3度，相對濕度68%，紫外線指數為9，屬於甚高。本港地區今日（23日）下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，下午局部地區有煙霞，今晚有幾陣驟雨，吹輕微至和緩西至西北風。

中午12時，颱風煙花集結在台北以東約370公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在河內以東約190公里，預料向西南偏南移動，時速約10公里，橫過北部灣。

【07:45】早上7時45分，天文台錄得氣溫27.9度，相對濕度87%。颱風煙花會在今日靠近台灣，隨後移向華東沿岸。受煙花的外圍下沉氣流影響，中國東南部普遍晴朗。今日上午8時，煙花集結在台北之東南偏東約410公里，預料向西北緩慢移動，橫過台灣以東海域，並逐漸增強。本港地區今日大致天晴。日間酷熱及有煙霞，最高氣溫約34度。稍後有幾陣驟雨。吹輕微至和緩西至西北風。展望未來一兩日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。