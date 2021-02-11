721襲擊案｜鄧懷琛囚7年　妻斥裁判不公「六月飛霜」 (21:10)

鄧太現身時一臉憔悴，不停拿出紙巾拭淚，並需由友人在旁安慰。她形容丈夫是小村民，案發時只是到場觀察及保護家園，卻被判囚7年刑期，「飛來橫禍，六月飛霜」。她稱因資金不足而無法上訴，又表示自辯並不會影響判決，「你自辯好唔自辯好都係死喺佢（法官）身上」。

「華記正能量」楊官華則多次要求特首林鄭月娥介入事件，「林鄭企出來」，「主持公道」，又促以《港區國安法》和廉政公署調查「呢個法官有冇收錢」，「法官可能受到壓力或者利益」。

查錫我：被告家屬言論不犯法惟不恰當

對於有被告家屬促調查法官，廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，有關言論並不會觸犯法例，但他認為內容並不恰當，因不論持什麼政治立場，都必須尊重法庭及行之有效的司法獨立，否則會損害本港的法治精神。他指出若被告不滿刑期，可透過上訴機制提出上訴。

查錫我稱，任何人均受《防止賄賂條例》規管，包括法官，然而一句「要求廉政公署調查法官是否有收受款項」，並不足以令廉署展開調查，除非有具體的證據，否則不應胡亂指控。

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