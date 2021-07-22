警打擊非法借貸收債拘63人 (19:51)

警方初步調查相信，有財務公司以較寬鬆批核貸款作招徠，惟利息高昂及收取手續費，變相令年利率超過法例容許的60%。如事主無力償還債項，會遭不同手段滋擾，包括收數信、電話恐嚇、淋油、塞匙窿等。非法借貸集團亦會透過網上平台，以每次300至500元報酬招攬他人從事非法收債；另亦會威迫或以抵銷利息為由，要求無力還債的事主交出銀行戶口資料，並利用戶口接收其他借貸人還款，以增加警方追查難度。

行動中，探員檢獲一批證物，包括油漆、收數紙及借貸申請表等。行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

警方表示，有事主在旺角一間持牌財務公司申請貸款，文件列出利息為59%，但取得款項步出門外，即有人收取貸款兩成作為介紹或手續費，再加上還款期短，其實際年利率逾300厘，他未能還款時曾被滋擾。警方周一（19日）下午搜查該財務公司，拘捕營運經理及執行董事，搜獲8.3萬元現金，並凍結公司約200萬元資產。