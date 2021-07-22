屯門恒順園第6座封區強制檢測　住客初步確診變種新冠病毒列輸入個案 (19:38)

任何人在6月30日至7月22日期間曾身處恒順園第6座逾兩小時，亦要在7月24日或之前接受強制檢測。

患者曾打兩針復必泰 離港前抗體陽性

衛生防護中心表示，一名曾居於恒順園第6座的36歲女子初步確診感染新冠病毒，並帶L452R變種病毒株，無病徵，列作輸入個案。她5月9日及6月5日在港接種復必泰疫苗，7月11日抽取的血液樣本對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。她於7月12日前往阿聯酋迪拜，7月19日乘搭航班EK384經泰國曼谷返抵港，在機場的新冠檢測呈陰性，抵港後第3天的檢測結果呈初步陽性。

另外，患者於銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心工作，曾於6月30日至7月11日期間上班。患者工作處所及潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。

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