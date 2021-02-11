李桂華：3繪本引起對政府憎恨煽動使用暴力　管有刊物不致刑責仍籲家長棄置 (18:21)

警務處國家安全處高級警司李桂華今（22日）表示，涉事工會於2019年11月成立，被捕人包括工會的正副主席、秘書、司庫等，警方今搜查5人的住所、工作地點及工會會址，檢獲550本有關兒童刊物、大量傳單、電腦及電話，警方凍結工會16萬元資產。

李桂華指出，去年6月出版的《羊村守衛者》以反修例風波作背景，繪本內有運動時序表，並以狼寓意內地人，羊為港人，提及狼佔領羊村想吃掉羊。書中一個段落亦提及羊利用羊角攻擊，警方相信是指向暴力事件。

工會於去年9月出版《羊村十二勇士》，此書以12港人為背景，繪本提到羊到了狼村，逃跑時被捉及被殺，乃瞄準政權製造仇恨及引起對司法制度憎惡。另一本今年3月出版的《羊村清道夫》，則以去年醫護發起罷工作為背景，李桂華指出，繪本於1年後出版提及事件，是希望挑起仇恨引起社會紛亂。

李桂華指出，繪本對象為4至7歲兒童，正值道德發展重要階段，批評繪本內容對社會及未來下一代相當不負責任。他續說，上月20日工會在某書店舉辦親子讀書會，工會成員誘導10多名家長及兒童討論及閱讀《羊村守衛者》。他稱若店舖管有涉事刊物，應停止派送，勸喻家長棄置有關刊物，但單一管有不會引致刑責。至於印刷者，李稱需要調查印刷商是否在知情下進行。

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