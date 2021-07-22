兩男女涉毁名創優品入屋犯法罪不成立　官：閉路電視片段難辨侵入者 (14:42)

2019年11月，有網民發起三罷「曙光行動」，一對23歲男女被指進入香港仔中心廣場的「名創優品」造成破壞，同被控一項入屋犯法罪，兩人今（22日）在區域法院獲判罪名不成立，當庭釋放。女被告與友人相擁，一度落淚。兩被告得悉結果後均稱，原本有心理準備要入獄，亦因審訊影響日常生活。他們分別勸勉香港人在痛苦下享受僅有的自由，並要關心在囚「手足」。
被告為咖啡師黃曉縈（23歲）及髮型師李浩軒（23歲），被控於2019年11月14日，與其餘4名不知名者進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店內物品。
法官李俊文判刑時稱，控方檢控是基於閉路電視片段作辨認，惟片段是黑白色，無法作出顏色比對。首被告身穿普通年輕人的衣著，如「Jan Sport」背包、印有「Just do it」的字樣長褲，但片段無法辨認以上特徵，故不能肯定首被告是侵入者。
控方又表示片段拍下一名侵入者的正面，稱該人為次被告。李官指出，片中人正面只出現一秒，又無法認出其髮型特徵，片段內的人亦戴上口罩，形容憑片段與庭上的人作比對是不切實際。
李官續指出，控方依賴環境證供作推論，指稱被告是犯罪後逃跑。李官認為，現場多人穿黑衣，不少人在防暴警員到場後四散，可能是基於恐懼或不想被截查，不足以證明被告逃跑是有罪，且兩被告遭搜獲的物品為普通物品。控方無法在毫無合理疑點下舉證，故裁定兩被告罪名不成立。