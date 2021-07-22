兩男女涉毁名創優品入屋犯法罪不成立　官：閉路電視片段難辨侵入者 (14:42)

被告為咖啡師黃曉縈（23歲）及髮型師李浩軒（23歲），被控於2019年11月14日，與其餘4名不知名者進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店內物品。

法官李俊文判刑時稱，控方檢控是基於閉路電視片段作辨認，惟片段是黑白色，無法作出顏色比對。首被告身穿普通年輕人的衣著，如「Jan Sport」背包、印有「Just do it」的字樣長褲，但片段無法辨認以上特徵，故不能肯定首被告是侵入者。

控方又表示片段拍下一名侵入者的正面，稱該人為次被告。李官指出，片中人正面只出現一秒，又無法認出其髮型特徵，片段內的人亦戴上口罩，形容憑片段與庭上的人作比對是不切實際。

李官續指出，控方依賴環境證供作推論，指稱被告是犯罪後逃跑。李官認為，現場多人穿黑衣，不少人在防暴警員到場後四散，可能是基於恐懼或不想被截查，不足以證明被告逃跑是有罪，且兩被告遭搜獲的物品為普通物品。控方無法在毫無合理疑點下舉證，故裁定兩被告罪名不成立。

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