前《蘋果日報》4高層控串謀勾結　保釋被拒　押後9月30日訊【短片】 (11:44)

4名被告依次為楊清奇（55歲）、陳沛敏（51歲）、馮偉光（57歲）、林文宗（51歲），被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方代表是署理助理刑事檢控專員羅天瑋。楊清奇由董吳謝林律師事務所代表，陳沛敏由資深大律師蔡維邦代表，馮偉光由大律師黎家傑代表，林文宗則由大律師石書銘代表。

總裁判官蘇惠德開庭時表示，法庭收到放寬報道保釋限制的申請，但相關法律原意是保障日後審訊公正，故拒絕放寬，但容許傳媒報道辯方提出的保釋條件。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，需時為電子器材做法證化驗，數量多達97個項目，40多部電腦、10多部伺服器，數部手提電話及手提電腦等；另需時調查財務資料，包括個人及相關機構銀行戶口等。

4人代表律師申請保釋時稱，各人分別可提供保釋介乎10萬至20萬元，陳沛敏及林文宗的親友分別願意提供人事擔保；其他條件包括交出旅遊證件、不會發表文章、不接受傳媒訪問、定期到警署報到、不接觸外國官員等，部分人亦提出願意遵守宵禁令，但4人均遭總裁判官拒絕保釋。

散庭前，大部分旁聽者手握拳頭舉高手，向4名被告大叫「撐住」，馮偉光雙手交疊向公眾表示謝意。有公眾得悉眾人須還押候訊後，傷心落淚，需朋友安慰。控方離開法庭時，有旁聽者則大叫「無良心」、「畀個交代我哋」。