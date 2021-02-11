言語治療師總工會5人被警國安處拘捕　涉串謀發布煽動刊物　警紅磡沙田蒐證 (14:30)

【14:30】下午1時許，國安處人員押解另一名疑犯，到沙田圓洲角路13號聖公會張國亮伉儷安老服務大樓調查。本報正向聖公會福利協會查詢。

【11:15】早上10時許，國安處人員押解一名疑犯到紅磡一幢商廈調查，疑犯被黑布蒙頭，雙手鎖上手銬。警員搬走兩箱證物，逗留約半小時後離開。

消息：涉及3本兒童刊物

警方表示，被捕男女為一個工會的成員，他們涉嫌於去年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。據了解，涉事工會為言語治療師總工會，5名成員被捕，涉及3本兒童刊物。

國安處同時凍結涉案工會約16萬元資產。被捕男女現正被扣查，行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

職工盟於facebook表示，香港言語治療師總工會5名理事今早被捕，涉嫌干犯《刑事罪行條例》第10條「刊發煽動刊物」罪。5人分別為主席黎雯齡、外務副主席楊逸意，以及理事陳源森、伍巧怡、方梓皓。被指控為「煽動刊物」的出版物，是該工會出版的《羊村兒童繪本》系列：《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》和《羊村清道夫》。