721襲擊案｜7被告分別判囚3年6個月至7年　鄧懷琛監禁7年、「飛天南」4年 (11:24)

7名已定罪的被告：

●第二被告：工程公司東主黃英傑（50歲）

暴動罪、有意圖而傷人罪罪成

判刑：監禁3年6個月

●第三被告：「懵良」林觀良（50歲）

審訊前認暴動罪

判刑：監禁4年8個月

●第四被告：「肥林」林啟明（45歲）

審訊前認暴動罪

判刑：監禁4年8個月

●第五被告：燒烤場東主鄧懷琛（62歲）

兩項暴動罪、各一項串謀有意圖而傷人罪及有意圖而傷人罪罪成

判刑：監禁7年

●第六被告：「飛天南」吳偉南（59歲）

暴動罪、串謀有意圖而傷人罪罪成

判刑：監禁4年

●第七被告：八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（63歲）

暴動罪、有意圖而傷人罪罪成

判刑：監禁3年9個月

●第八被告：機械技工蔡立基（41歲）

暴動罪、有意圖而傷人罪罪成

判刑：監禁6年

首被告王志榮（55歲）罪名不成立，律政司表示已根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式，就王志榮的無罪裁決提出上訴。

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