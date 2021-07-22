天氣｜天文台料未來三日天氣酷熱　有幾陣驟雨 (17:00)

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熱帶氣旋煙花明日會靠近台灣，隨後移向華東沿岸。受煙花的外圍下沉氣流影響，廣東地區未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，但亦有幾陣高溫觸發的驟雨及雷暴。而熱帶氣旋查帕卡會在今明兩日橫過廣西沿岸地區，移入北部灣，隨後的路徑及強度存在變數。預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨。

【12:45】中午12時41分，天文台錄得氣溫31.9度，相對濕度66%。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致天晴，局部地區有驟雨。下午炎熱。吹微風。

正午12時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北約200公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。

【07:50】早上7時30分，天文台錄得氣溫27.4度，相對濕度89%。驟雨正影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流正影響廣東東部沿岸，並逐漸向西伸展。

上午8時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約480公里，預料向西緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北偏北約160公里，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。

天文台預測今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間天氣炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。展望未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，亦有幾陣驟雨。

（香港天文台）

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