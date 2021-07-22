天氣｜下午天晴炎熱　天文台料局部地區有驟雨 (12:45)

【12:45更新】中午12時41分，天文台錄得氣溫31.9度，相對濕度66%。本港地區今日（22日）下午及今晚天氣預測，大致天晴，局部地區有驟雨。下午炎熱。吹微風。
正午12時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北約200公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。
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【07:50】早上7時30分，天文台錄得氣溫27.4度，相對濕度89%。驟雨正影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流正影響廣東東部沿岸，並逐漸向西伸展。
上午8時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約480公里，預料向西緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北偏北約160公里，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。
天文台預測今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間天氣炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。展望未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，亦有幾陣驟雨。
（香港天文台）
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