新冠肺炎｜4地點涉變種病毒個案納強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (23:35)

政府今晚（21日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將4個涉L452R變種病毒株的地點納入新型冠狀病毒強制檢測。另外，一間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月23日或之前接受強制檢測：
涉L452R變種病毒株確診個案曾到訪的地方
‧金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖Emmer Pizzeria & Cafe（6月30日中午12時至下午2時）
‧中環擺花街46號中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong（7月2日下午3時至下午5時）
‧鰂魚涌太古城道18號太古城中心地下及地庫APITA（7月20日中午12時至下午6時）
‧鰂魚涌太古城道18號太古城中心1樓100號舖及2樓217號舖Zara（7月19日下午6時至下午10時）
任何人於7月8日至7月21日期間曾身處下列指明地方超過兩小時，須於7月23日或之前接受強制檢測：
‧屯門屯門鄉事會路2A號安定邨安定╱友愛社區中心6樓香港基督教女青年會安定幼兒學校
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