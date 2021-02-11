新冠肺炎｜4地點涉變種病毒個案納強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (23:35)

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月23日或之前接受強制檢測：

涉L452R變種病毒株確診個案曾到訪的地方

‧金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖Emmer Pizzeria & Cafe（6月30日中午12時至下午2時）

‧中環擺花街46號中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong（7月2日下午3時至下午5時）

‧鰂魚涌太古城道18號太古城中心地下及地庫APITA（7月20日中午12時至下午6時）

‧鰂魚涌太古城道18號太古城中心1樓100號舖及2樓217號舖Zara（7月19日下午6時至下午10時）

任何人於7月8日至7月21日期間曾身處下列指明地方超過兩小時，須於7月23日或之前接受強制檢測：

‧屯門屯門鄉事會路2A號安定邨安定╱友愛社區中心6樓香港基督教女青年會安定幼兒學校

其他較早到期的強制檢測公告

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