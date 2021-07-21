7．21元朗襲擊兩年　市民展示標語遭截查 (20:56)

傍晚6時許，約50名警員分成3至4人一組，背對背在元朗站站崗，大部分穿上護甲。前元朗區議員林進、賢學思政召集人王逸戰及職工盟幹事鄧建華，在元朗站公共運輸交匯處擺放街站，以擴音器講話及派發傳單，遭警方警告違反限聚令。警方又截查附近的人。林進、王逸戰及鄧建華至7時許離去。

本報記者拍攝警方佈防期間，一名警長突上前質問記者「呢啲係乜嘢新聞自由？」約半分鐘後有傳媒聯絡隊警員上前，拉開警長及分隔其他拍攝的記者。

7時許，兩名女子帶同3名小童到元朗站大堂，其中一名女子在一個消防喉轆箱，遺下一個劈了一刀的西瓜，以及一本名為《時代革命》的兒童讀本；另一女子則在閘外餵一名坐在嬰兒車上的小童吃飯。警方上前警告他們有可能違反《港鐵附例》，並要求港鐵職員處理。兩名女子其後帶同3名小童離開。

8時許，市民莫先生在元朗站看書，書面疊着寫有「不想回憶，未敢忘記 元朗721慘案沉冤待雪」的紙張。他其後遭警方截查15分鐘，之後獲放行。部分市民則在站內舉起早前林進等人派發的傳單。

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