退休漢及工程師認設無線電收發器　官：案情非輕考慮判監 (20:42)

4名被告依次為報稱已退休的陳良新（70歲）、工程師余敬邦（60歲）、售貨員繆日謙（34歲） 及文員甄淑儀（31歲）。陳良新及余敬邦分別承認一項設置或維持電訊設施罪；另二人面對的無牌管有無線電通訊器具罪則獲控方撤控。

裁判官劉綺雲指出，案情非輕，明言將考慮判監，並稱將於審訊完結後才處理二人的求情及判刑。至於另外兩名不認罪的被告，將於10月4日作案件審前覆核，並於11月1日開審。

案情指稱，埋伏警員跟蹤余敬邦與一名男子交收物品後，與陳良新乘坐的士到大潭水塘道陽明山莊外，步行至渣甸山的三角網測站設置天線；二人下山後，警方在該處發現一連接天線的無線電收發器等；另發現在一女子秀茂坪的單位內外已設置了天線及無線電收發器，發現是由秀茂坪發射信號，經渣甸山設置的系統，令信號覆蓋港島北及九龍大部分地區。警方其後在余敬邦的手機發現名為「對講機」的Telegram群組，顯示早前已設立多條頻道，用以在公眾活動中進行廣播。