議員倡開放沙頭角禁區　鄧炳強：須小心考慮以遏止跨境罪行 (19:45)

鄧炳強書面回覆稱，截至去年12月，沙頭角禁區的常住居民人口約有4000人；警務處過去5年簽發沙頭角禁區《封閉道路通行許可證》的數目介乎1.26萬至1.38萬。

他指出，預期全面開放沙頭角禁區會帶動更多不必要的人流和貨流進入邊境禁區，增加保安風險。尤其去年禁區內曾發現一宗涉款8000萬元的走私案，不法者利用沙頭角墟沿岸一帶海域，用快艇運載走私貨物經沙頭角海逃離香港水域，追截快艇的執法難度高，亦會對執法人員構成風險。

鄧炳強又稱，若邊境保安環境不夠嚴密，會令偷運槍械或毒品入境的犯罪者有機可乘，故有確切需要透過現時的邊境禁區措施，遏止跨境罪行。

鄧炳強續稱，當區居民過往曾就開放禁區，對破壞日常生活安寧、交通問題、道路負荷等事宜表達嚴重關注。任何涉及放寬禁區安排的建議，都必須以有效管控保安風險和遏止跨境罪行為大前提，謹慎處理和小心考慮，亦需諮詢可能受影響的居民。港府和深圳政府一直合作，共同研究提升兩地陸路口岸通關能力和便利水平的措施。