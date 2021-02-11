文憑試DSE放榜｜留疤少女中文視藝奪5*　小時自卑幸獲恩師鼓勵　冀成教師「以生命影響生命」 (19:00)

陳佩妍4歲時被滾油灼傷，多年來接受至少4次植皮手術。她意外後留疤致皮膚繃緊，要經常做舒展運動，又試過在街上被小朋友叫作「怪物」。她又提及，有時考到好成績、憑畫作獲獎，但甚少獲父母認同及稱讚，令她自卑內向。

陳佩妍13歲時從內地來港，在中二時遇上改變她的班主任。她說班主任常常鼓勵她，肯定她努力，令她慢慢重拾自信，尤其在擅長的中文科與視覺藝術科更努力。她亦因此希望成為中文教師，以過來人身分，替在青春期迷惘的學生解惑，發掘自身長處。

陳佩妍在DSE中文、視覺藝術科均考獲5*，心儀浸大中國語言文學，她稱希望專注學習中文，獲取足夠知識後再報讀教育文憑。

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