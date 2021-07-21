青年涉阻差辦公拒絕出示身分證　辯方質疑警執法針對年輕人 (15:19)

報稱運輸工人的被告趙康勝（21歲），否認於去年10月1日在銅鑼灣怡和街1號外阻礙警長58861執行公務。

警長58861余東昇供稱，當日傍晚約6時半，小隊指揮官、督察陳正希（音譯）在近怡和街1號外，以揚聲器向怡和街方向發出違反「口罩令」警告，余東昇望到被告與一女子站在垃圾桶旁「除低口罩食緊煙」，其後三度要求被告出示身分證及地址以作票控不果，被告更變得情緒激動、大吵大鬧，偵緝女警長55477多次警告被告若不合作，將被控以阻差辦公罪名，被告繼續說粗口，余東昇遂與同袍按被告在地拘捕他。

被告聞警證供大叫「唔好畀假口供」 官稱不冷靜對審訊無用

余東昇稱，被告「從來無合作過」，被告在庭上大叫「提醒你唔好畀假口供啊」、「吹水都跟劇本啦」。裁判官黃雅茵稱「唔冷靜，對你審訊毫無用處」，表示被告若不同意警長證供，可給予大律師指示或出庭作供。

辯方盤問警長時指出，片段中從沒錄到警長3次要求被告出示身分證，質疑警長從沒作此要求；又質疑片段中有老人家沒戴口罩，警方執法是針對年輕人，警長均表示不同意。

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