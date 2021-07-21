蔡展鵬涉光顧無牌按摩院　4人涉管理賣淫場所等再提堂　押後9．1再訊 (15:00)

警務處國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院「VIET SPA」，正休假接受調查。VIET SPA的3名女按摩師於警方「放蛇」行動中被捕，租用肇事單位的男子事後到警署自首，4人被控3項管理賣淫場所罪、一項管理沒有有效牌照的按摩院罪、一項經營賣淫場所罪及一項經營沒有有效牌照的按摩院罪，案件今（21日）在東區裁判法院再訊，4人暫毋須答辯，裁判官鄧少雄將案件押後至9月1日再訊，以待兩名被告安排律師代表。
案情沒提及蔡展鵬，傳媒在庭外追問其中兩名女按摩師，蔡展鵬有否光顧她們，二人沒有回應。4名被告依次為女按摩師李亦晴（36歲）、無業的越南籍元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業的胡炳雄（61歲）。4人暫准保釋外出。
首被告林亦晴及次被告元秋香今沒有律師代表，兩人申請押後案件，並表示打算聘請大律師李頌然代表她們，惟李頌然於12月才有空檔。其餘兩名被告同樣申請押後案件，其中第四被告胡炳雄的大律師稱收到逾千頁中文文件，尚未翻譯成英文，且未收到相關閉路電視片段。
首3名被告分別被控於2020年10月28日、11月5日，以及2021年3月19日，在灣仔莊士敦道191號至193號勝意大樓1樓A室，管理上述經營作賣淫場所的處所及沒有有效牌照的按摩院，即VIET SPA。第四被告胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在同地將該處所經營作賣淫場所及沒有有效牌照的按摩院，即VIET SPA。
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