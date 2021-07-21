壹傳媒行政總監申延審視警交還資料期限　官准延21天 (14:00)

原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司共4間公司，以及壹傳媒行政總監黃偉強；被告為警務處長。

黃偉強一方表示，檢閱程序仍未有進展，因技術問題目前尚有14項資料無法讀取，要求法庭再度給予28日的寬限。代表警方的律政司強調，警方不會檢閱未能讀取的資料，又表示警方已非常慷概，三度同意延期，現已延期134天，影響警方對國安案件的調查進度，認為申請方再次申請延期是毫無道理。

法官陳嘉信聽畢雙方陳辭後，同意律政司一方陳辭，最終只批出21天寬限，下令黃偉強一方支付被告今日的訟費。

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